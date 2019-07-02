Moody's'ten bankacılık açıklaması

Moody's bankacılık sistemi için görünümün negatif olarak devam etmesinin, bankaların fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet şartlarının gelecek 12-18 ayda bankaların finansal güçleri, sağlamlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağını yansıttığını açıkladı.

Moody's'ten bankacılık açıklaması

Moody's bankacılık sistemi için görünümün negatif olarak devam etmesinin, bankaların fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet şartlarının gelecek 12-18 ayda bankaların finansal güçleri, sağlamlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağını yansıttığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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