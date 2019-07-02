Moody's'ten bankacılık açıklaması

Moody's bankacılık sistemi için görünümün negatif olarak devam etmesinin, bankaların fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet şartlarının gelecek 12-18 ayda bankaların finansal güçleri, sağlamlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağını yansıttığını açıkladı.