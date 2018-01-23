Moody's'ten Alman Ekonomisine İlişkin Değerlendirme Açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya'nın kredi profilinin, ülkenin ekonomik gücünü, etkili politikasını ve güçlü kamu finansmanını yansıttığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Almanya ekonomisi ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Almanya'nın kredi profilinin, ülkenin ekonomik gücünü, etkili politikasını ve güçlü kamu finansmanını yansıttığı belirtilen açıklamada, Almanya'nın yakın vadedeki ekonomik büyüme performansına ilişkin beklentilerin olumlu olmasına karşın ülkenin demografik özelliklerinin orta vadede potansiyel büyümeyi önemli ölçüde azaltmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Analisti Heiko Peters, "Almanya, yüksek seviyede yatırımcı güvenine sahip. Bu durum, yatırımcıların kriz dönemlerinde Almanya'yı güvenli liman olarak görmesi ve düşük finansman maliyetleri tarafından da destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Peters, Almanya'da büyümenin bu yıl bir miktar yavaşlayarak yüzde 2, 2019'da ise yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.