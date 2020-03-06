Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine "koronavirüs" revizyonu

06.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:12

Moody's, koronavirüs salgınının birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir dizi ülkenin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü. Kuruluş, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,5'e çekildiğini açıkladı.