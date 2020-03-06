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Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine "koronavirüs" revizyonu

Moody's, koronavirüs salgınının birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir dizi ülkenin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü.

06.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:12
Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine

Moody's, koronavirüs salgınının birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, 'nin içinde bulunduğu bir dizi ülkenin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü. Kuruluş, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,5'e çekildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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