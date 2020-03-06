Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine "koronavirüs" revizyonu
Moody's, koronavirüs salgınının birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir dizi ülkenin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü.
06.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:12
Moody's, koronavirüs salgınının birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bir dizi ülkenin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü. Kuruluş, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,5'e çekildiğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com