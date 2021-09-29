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Moody's: Şirketlerin düşük karbon modelinin önemi artıyor

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Moody's: Şirketlerin düşük karbon modelinin önemi artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketlerin karbon emisyonunun azaltılması amacıyla uyguladıkları geçiş modellerinin kredi notu değerlendirmelerinde giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketlerin karbon emisyonunun azaltılması amacıyla uyguladıkları geçiş modellerinin kredi notu değerlendirmelerinde giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, şirketlerin iş modellerinin düşük karbon ekonomisi ile ne kadar uyumlu olduğunun Moody's tarafından "Karbon Geçiş Değerlendirmesi" başlığı altında incelendiği bildirildi.

Açıklamada, şirketlerin karbon emisyonunun azaltılması amacıyla uyguladıkları geçiş modellerinin kredi notu değerlendirmelerinde giderek daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Frank Medrisch, "Hızlandırılmış karbon geçişi, bu değişimler için zayıf konumlanmış şirketler için riskler sunarken, fırsatlardan ve uyum stratejilerinden yararlanabilen şirketler kredi profillerini güçlendirebilir." ifadesini kullandı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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