Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Moody's Rusya ve Ukrayna'yı incelemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirdi.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'nın "Baa3" ve Ukrayna'nın "B3" olan kredi notlarının "düşüş için" incelemeye alındığı aktarıldı.

Jeopolitik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, buna Rusya'ya yönelik ilave ve ağır yaptırımların eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'nın kredi profili üzerindeki etkisinin bunların kapsamına, hedeflenen sektörlere ve Batılı ülkelerle arasındaki koordinasyon derecesine bağlı olacağı belirtildi.

Moody's'in açıklamasında, Ukrayna'ya ilişkin ise ülke ekonomisinin dış fonlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında kapsamlı bir çatışmanın hükümetin likiditesi ve dış pozisyonları için bir risk oluşturabileceği ifade edildi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Kredi, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title