Moody's Meksika'nın Not Görünümünü Yükseltti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Meksika'nın not görünümünü "durağana" yükselttiğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Meksika'nın "A3" olan kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün ise negatiften durağana yükseltildiği bildirildi.

Meksika'nın not görünümünün yükseltilmesiyle ilgili olarak, 2013'ten bu yana yürütülen yapısal reformların ülke ekonomisinin şoklara karşı direncini artırdığı vurgulanan açıklamada, bunun mali sonuçlara olumlu katkı yaptığı ve kamu borcunun azaltılmasında rol oynadığı belirtildi.

Meksika'nın ekonomik ve mali gücünün genel olarak benzer ülkelerle paralel olduğuna yer verilen açıklamada, bu nedenle ülkenin "A3" olan kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Meksika, ABD ve Kanada arasında müzakereleri devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile ilgili risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekilen açıklamada, NAFTA kapsamında ABD ile Meksika arasında daha yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebileceği ifade edildi.

Açıklamada, geçen sene yüzde 2 büyüme gösteren Meksika ekonomisinin 2018-2019 için ise yüzde 2 ila yüzde 2,5 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.