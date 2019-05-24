Moody's: May'in istifası anlaşmasız Brexit olasılığını artırıyor

– Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's Investor Service, Başbakan Theresa May'in istifasının, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan çıkma olasılığını artırdığına işaret etti.

Moody's, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in 7 Harizan tarihinde görevinden istifa edeceğini duyurması ardından yaptığı açıklamada, May'den sonra göreve gelecek kişinin görevine düşük kredi notuyla başlayacağı belirtildi.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Sarah Carlson, "May'in 7 Harizan'da görevi bırakacağını açıklaması Brexit hakkındaki belirsizlikleri artırıyor" dedi.

Carlson, Brexit konusundaki belirsizliklerin artmasının ülkenin kredi notunu düşüreceğini ve yatırımlar ile ekonomik büyümede olumsuz etkisi olacağını söyledi ve "Başbakan'ın istifası anlaşmasız bir Brexit olasılığını yükseltiyor ve bu durum hem Birleşik Krallık'ı hem de ülkenin gereksinimlerini etkileyecektir" dedi.

May yaptığı açıklamada, hem ülkenin başbakanlığından hem de Muhafazarak Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılacağını söylemiş ve Muhafazakar Parti yeni bir lider seçene dek görevine devam edeceğini eklemişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul