Moody's: Küresel ticaret 2021'de toparlanmaya devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moody's: Küresel ticaret 2021'de toparlanmaya devam edecek

Moody's: Küresel ticaret 2021'de toparlanmaya devam edecek
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin 2021'de toparlanmaya devam edeceğini belirterek, bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin 2021'de toparlanmaya devam edeceğini belirterek, bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Moodys'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeniden artmasından kaynaklanan risklerin hala yüksek olduğu ve ülkelerdeki düzensiz iyileşmelerle birlikte toparlanmayı tehdit ettiği kaydedildi.

Küresel ticaretin toparlandığı ve bu toparlanmanın bu yıl devam edeceği aktarılan açıklamada, geçen yıl yüzde 9 daralan küresel ticaretin bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ancak ticaret hacimlerinin 2022'e kadar salgın öncesi seviyelerine ulaşmayacağı vurgulandı.

Devam eden aşılamanın ve politika önlemlerinin, ekonomik toparlanmayı destekleyeceğine, imalat faaliyetlerini ve ticaret akışlarını artıracağına işaret edilen açıklamada, ancak yeni virüs türleri, vakaların yeniden artması ve yeni kısıtlama risklerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, jeopolitik gerilimler, yeni yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve iç politika odaklarının ticaret müzakerelerini zorlaştıracağına dikkat çekilerek, tedarik zinciri değerlendirmelerinin stratejik sektörlerde iş planlarında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Töre Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Moody's: Küresel ticaret 2021'de toparlanmaya devam edecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 23:32:44. #1.16#

title