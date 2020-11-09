Moody's, küresel kredi koşullarının 2021'de genel olarak iyileşeceği öngörüsünde bulundu
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Moody's, küresel kredi koşullarının 2021'de genel olarak iyileşeceği öngörüsünde bulundu

09.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:40
Moody's, küresel kredi koşullarının 2021'de genel olarak iyileşeceği öngörüsünde bulundu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve yavaş ekonomik toparlanmanın kredi ortamını şekillendireceğini belirterek, küresel kredi koşullarının Kovid-19 krizinde sağlanan benzeri görülmemiş mali ve para politikası desteğiyle...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve yavaş ekonomik toparlanmanın kredi ortamını şekillendireceğini belirterek, küresel kredi koşullarının Kovid-19 krizinde sağlanan benzeri görülmemiş mali ve para politikası desteğiyle 2021'de genel olarak iyileşeceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yavaş ekonomik toparlanma ve salgının düzensiz etkilerinin kredi ortamını şekillendireceği belirtildi.

Açıklamada, "Küresel kredi koşulları, Kovid-19 krizinin ardından benzeri görülmemiş mali ve para politikası desteğiyle 2021'de genel olarak iyileşecek." ifadesine yer verildi.

Kredi ortamını şekillendirecek 6 unsur

İlk başlarda görülen hızlı ekonomik toparlanmanın salgının kontrol altına alınmasının zor olması nedeniyle yerini daha zayıf bir toparlanmaya bıraktığına işaret edilen açıklamada, 6 önemli unsurun gelecek yıl kredi ortamını şekillendireceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu unsurlar, düzensiz toparlanma, politika zorlukları, artan borç yükü, dijital dönüşüm, çevresel etkiler ve sosyal eğilimler olarak sıralandı.

Küresel ekonomisinin ülkeler, bölgeler ve sektörlere göre düzensiz bir toparlanma göstermesinin beklendiği açıklamada, birçok sektörün salgının yol açtığı değişen iş koşullarına uyum sağlamak için dönüşmesi gerektiği gerçeğinin genel iyileşme hızını sınırlayacağı ifade edildi.

Mali teşvikin devamlılığı önem taşıyor

Açıklamada, hükümetlerin daha fazla mali teşvik sağlama kabiliyetleri, siyasi ve jeopolitik anlaşmazlıklar ile ticari ilişkilerdeki gerilimler de dahil olmak üzere politika zorluklarının da kredi ortamını etkileyeceğine dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada, mali teşvikin devamlılığının önem taşıyacağı vurgulandı.

Para politikasının büyük merkez bankalarının alışılmadık araçları daha fazla kullanmasıyla son derece destekleyici olmaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, merkez bankalarının 2021 yılına kadar piyasa likiditesini ve finansal koşulları desteklemeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, zayıf kazanç ve ödeme gücü endişelerinin ortasında yükselen borç seviyelerinin düşük faiz oranlarının borç ödeme kapasitesi üzerindeki olumlu etkilerini aşındıracağı belirtilerek, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde hükümetlerin borç seviyelerinin artacağına dikkat çekildi.

Dijital dönüşümün de ivme kazacağı belirtilen açıklamada, şirketlerin bu duruma uyum sağlaması gerekeceği, öte yandan siber güvenlik risklerinin artacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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