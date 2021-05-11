Moody's küresel havayolları endüstrisinin görünümünü pozitife çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moody's küresel havayolları endüstrisinin görünümünü pozitife çevirdi

Moody's küresel havayolları endüstrisinin görünümünü pozitife çevirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel havayolları endüstrisinin görünümü "pozitife" çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel havayolları endüstrisinin görünümü "pozitife" çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla yapılan aşılamalar nedeniyle küresel havayolları endüstrisinin görünümünün "negatiften" "pozitife" çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, görünüm değişikliğinin, küresel havayolları endüstrisinin temel unsurlarında gelecek 12-18 aylık dönemde bariz bir iyileşmenin görülmesi yönündeki beklentiyi yansıttığı kaydedildi.

Küresel ölçekte devam eden aşılamanın, hükümetlerin sınır girişlerinde uyguladığı testler ve karantina uygulanması gibi sınırlamaların azaltılması için imkan verebileceği vurgulanan açıklamada, iş amaçlı seyahatlerde nispeten daha yavaş bir talep büyümesi beklense de yolcuların akraba ve arkadaşlarını görebilmek için yoğun bir şekilde uluslararası seyahatlere yönelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, birçok ülkede ofislere dönüşün sonbahar döneminde başlamasının beklendiği, dolayısıyla bu dönemden itibaren uluslararası iş amaçlı seyahatlerin de artacağı bildirildi.

ABD'de marttan itibaren iç hat uçuşlarında görülen talep artışının, kitlesel aşılamaların önemini gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, ABD iç pazarındaki toparlanma işaretlerinin ilerleyen dönemde aşılamalar arttıkça dünyanın geri kalanına da yayılmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'de sekiz havayolunun iç hat uçuşlarının 2021 yılının yaz döneminde, salgın öncesindeki dönemine kıyasla en az yüzde 80 kapasite ile faaliyet göstermesinin beklendiği vurgulandı.

Bazı ülkelerdeki yüksek vaka sayıları, sınırlı sayıda kalan aşılamalar ve devam eden kısıtlamaların Avrupa'da yolcu talebinde beklenen talep artışını engellediği kaydedilen açıklamada değerlendirmesine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Jonathan Root şu ifadeleri kullandı:

"Salgının sürmesi, çeşitli ülkelerde ve farklı zamanlarda havayolu seyahatlerinde yeni aksamaların oluşması riski anlamına gelse de, biz artan aşılamaların gelecek 12-18 aylık dönemde sınırlardaki kısıtlamaların azaltılmasına ve seyahat talebinin artmasına neden olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
8 gündür üst üste yükselen altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
8 gündür üst üste yükselen altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Moody's küresel havayolları endüstrisinin görünümünü pozitife çevirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:16:09. #1.15#

title