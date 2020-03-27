Moody's: Kovid-19 inşaat sektörünün görünümünü bozabilir
Moody's, koronavirüs salgınının küresel inşaat sektörünün görünümünde bozulmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.
27.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:34
Moody's, koronavirüs salgınının küresel inşaat sektörünün görünümünde bozulmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com