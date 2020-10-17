Moody's İngiltere'nin kredi notunu düşürdü
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Moody's İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

17.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:34
Moody's İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürdü, görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürdü, görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "Aa2"den "Aa3"e düşürüldüğü, not görünümünün ise negatiften durağana çevrildiği kaydedildi.

İngiltere'nin ekonomik gücünün azaldığına işaret edilen açıklamada, büyümenin beklenenden daha zayıf olduğu ve gelecekte de öyle devam etmesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

Açıklamada, negatif uzun vadeli yapısal dinamiklerin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı ve sonrasında AB ile bir ticaret anlaşmasına ulaşamaması nedeniyle daha da kötüleştiği aktarıldı.

İngiltere'nin ekonomik büyümesinin Kovid-19 salgınının etkilerinden de zarar göreceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin mali gücünün azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, kriz öncesinde halihazırda yüksek olan genel kamu borcunun salgının etkileriyle daha da arttığına dikkat çekildi.

Moody's'in açıklamasında, İngiltere'nin kurumlarında ve yönetiminde son yıllarda zayıflama gözlemlendiği, özellikle maliye politikasıyla ilgili politika oluşturma sürecinin daha az verimli ve öngörülebilir hale geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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