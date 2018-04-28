Moody's Finlandiya'nın Kredi Notunu Teyit Etti

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Finlandiya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın kredi notunun "Aa1" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Finlandiya'nın güçlü ekonomik büyümesinin mali ve borç ölçütlerinde kademeli iyileşmeyi desteklediğinin vurgulandığı açıklamada, devam eden yapısal zorluklara rağmen Finlandiyalı yetkililerin reformlara olan önemli bağlılığına dikkat çekildi.

Elektronik gibi önemli ihraç sektörlerindeki yapısal düşüş nedeniyle Finlandiya'nın 4 yıllık durgunluk dönemi geçirdiğinin belirtildiği açıklamada, 2017'de ekonomik büyümenin toparlandığı ve geçen sene ekonominin yüzde 2,6 oranında genişlediği vurgulandı.

Açıklamada, Finlandiya ekonomisinin bu sene yüzde 2,7 oranında büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilirken, gelecek sene ise ekonominin yüzde 2 oranında genişlemesinin tahmin edildiği aktarıldı.