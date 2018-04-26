Moody's: Fed Bu Yıl 2 veya 3 Faiz Artırımına Gider

Fed'den bu yıl 2 veya 3 faiz artırımı daha beklediğini kaydeden Moody's, "Çin ile ABD arasında ticari gerilimin artmasının, ABD ekonomisinde büyüme için NAFTA'dan çok daha büyük bir risk olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.