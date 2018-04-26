Moody's: Fed Bu Yıl 2 veya 3 Faiz Artırımına Gider
Fed'den bu yıl 2 veya 3 faiz artırımı daha beklediğini kaydeden Moody's, "Çin ile ABD arasında ticari gerilimin artmasının, ABD ekonomisinde büyüme için NAFTA'dan çok daha büyük bir risk olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
26 Nisan 2018 Perşembe 17:32
Fed'den bu yıl 2 veya 3 faiz artırımı daha beklediğini kaydeden Moody's, "Çin ile ABD arasında ticari gerilimin artmasının, ABD ekonomisinde büyüme için NAFTA'dan çok daha büyük bir risk olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.