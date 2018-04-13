Moody's Endonezya'nın Kredi Notunu Yükseltti
NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Endonezya'nın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.
NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Endonezya'nın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.
Moody's'ten yapılan açıklamada, Endonezya'nın kredi notunun "Baa3"ten "Baa2"ye yükseltildiği, not görünümünün de pozitiften "durağana" çevrildiği bildirildi.
Açıklamada, ülkenin kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili olarak, Endonezya'nın etkili politika çerçevesinin makro ekonomik istikrara olanak sağladığı vurgulandı.
Endonezya'daki tedbirli mali ve para politikalarına işaret edilen açıklamada, ülkenin şoklara karşı direncinin ve karşılık gösterme kapasitesinin arttığı ifade edildi.
Açıklamada, mali politikaların kamu gelirlerini önemli derecede artırması durumunda veya ülkede daha güçlü ekonomik büyüme potansiyeli yakalanması halinde Endonezya'nın kredi notunun yeniden yükseltilebileceği bilgisi paylaşıldı.