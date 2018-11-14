Moody's: Ekonomik Bozulma Sigorta Şirketlerini Teknoloji Yatırımlarına İtiyor

– Moody's Investor Service, küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin, tüketicilerle ilişkide kalmak ve düşük marjlar ve baskılı gelir artışından etkilenmemek amacıyla, teknoloji şirketlerine yatırım yaptığına dikkat çekti.

Moody's Investor Service'in Çarşamba günü yayınladığı rapora göre, teknolojin daha yaygın ve uygun maliyetli hale geldikçe, tüketiciler sigorta şirketleri gibi finansal hizmet sağlayıcılarından daha yüksek beklentilere sahip oluyorlar. Raporda, geleneksel sigortacılık iş modelinin, teknoloji meraklı tüketicilerinin gelişen beklentilerini karşılamak için henüz yeterince donanımlı olmadığı tartışılabilir denildi

Pek çok sigorta şirketinin dijital dünyaya adapte olmaya çalıştığını belirten Moody's analisti Helena Kingsley-Thomas, "Teknolojinin hızlı gelişimi ve olası düzenleme değşikliklerinin faydaları kısıtlaması uzun vadeli başarının kesinleşmemesine sebep oluyor. Gelecek vaat eden teknolojilerin modası hızla geçebiliyor. Bu durum da büyük sermayeye sahip, büyük operasyonları olan şirketlere iyi pozisyon alma imkanı sağlıyor" dedi.

Moody's, orta vadede yerleşik kurumların InsurTechlerle işbirliğinin, bozulma tehdidini azaltacağını ve bu gelişmeyi hızlandırarak endüstrinin gelişimine yardımcı olacaını öngörüyor.

Moody's, InsurTechs başlangıçta perakende mülk ve kaza pazarında dağıtıma odaklandı, yeterliliklerini genişleterek diğer iş kollarına, özellikle sağlık sigortasına yerleşik sigorta şirketlerine çözümler sunmaya başladığına işaret etti.

Moody's, ev güvenlik sistemleri, giyilebilir cihazlar ve bir günlük otonom araçlar gibi bağlı cihazların uzun vadede sigorta primlerinin sayısını azaltacağını ve böylece sigorta primlerini ve işletme karlarını azaltacağını öngördü. - İstanbul