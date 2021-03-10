Moody's: Çoğu ekonomi 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyecek
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Moody's: Çoğu ekonomi 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyecek

10.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:38
Moody's: Çoğu ekonomi 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirterek, çoğu ekonominin 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok sektör ve ülke için hala önemli bir kredi riski oluşturduğunu belirterek, çoğu ekonominin 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönemeyeceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 11 Mart 2020'de Kovid-19'u salgın ilan etmesinden bu yana geçen bir yılda, virüsün küresel ekonomiyi alt üst ettiği ve tahvillerdeki artışla birlikte kredi düşüşünü tetiklediği anımsatıldı.

Kovid-19 salgınının hala birçok sektör ve ülke için önemli kredi riskleri oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, ancak bu yıl 2020'ye kıyasla daha az derecelendirme eylemi gerçekleşmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Salgının azaldığı ancak Kovid-19'un ortadan kalkmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Çoğu ekonomi 2022'ye kadar salgın öncesi faaliyet seviyelerine dönmeyecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, salgın hafifledikten sonra politika eylemlerinin ekonomik faaliyeti ve finansal piyasaları desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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