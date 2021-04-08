Moody's: Avusturya ve Finlandiya için yaşlanan nüfus en büyük zorluk
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Moody's: Avusturya ve Finlandiya için yaşlanan nüfus en büyük zorluk

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Moody's: Avusturya ve Finlandiya için yaşlanan nüfus en büyük zorluk

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avusturya ve Finlandiya'da yaşlanan nüfusun ülkenin mali sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabilecek temel bir zorluk olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avusturya ve Finlandiya'da yaşlanan nüfusun ülkenin mali sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabilecek temel bir zorluk olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avusturya ve Finlandiya ekonomilerinin toparlanmasının dış talebe bağlı olduğu, uzun vadede her iki ülkedeki nüfus yapısının ülkelerin kredi kalitesi üzerinde baskı yaratabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Aa1" kredi notu ve durağan görünüm ile değerlendirilen Avusturya ve Finlandiya'da yaşlanan nüfustan kaynaklı sorunları çözebilmek için mali konsolidasyona gidilmesinin ve yapısal reformların uygulanmasının bu ülkelerin uzun vadeli kredi dinamikleri için çok önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda, her iki ülkenin hükümeti için yaşlanan nüfus mali sürdürülebilirlik için temel zorluk. Eğer daha fazla reform yapılmaz ise,bu demografik eğilimler gelecek 20-30 yıl boyunca ülkelerin kredi kalitesi üzerinde baskı oluşturacak." şeklindeki ifadelere yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Heiko Peters ise, "Finlandiya salgın başladığında mali olarak Avusturya'ya oranla daha iyi mali ölçütlere sahipti. Bu yüzden şoklardan daha az etkilendi." yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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