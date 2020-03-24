Moody's: Avrupalı şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'daki şirketlerin gelirlerindeki azalış nedeniyle kar paylarında kesintiye gitmesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'daki şirketlerin gelirlerindeki azalış nedeniyle kar paylarında kesintiye gitmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Richard Morawetz, "Koronavirüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir." ifadelerini kullandı.

Morawetz, hava yolu şirketlerinin kredi notlarının düşürülmesi konusunda gözlem sürecinde olduklarını belirterek, kar payı kesintilerinin hava yolu ve deniz yolu şirketlerinin zararlarının karşılanmasında destekleyici olabileceğini fakat yeterli olmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA