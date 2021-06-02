Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) için politika zorlukları oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) için politika zorlukları oluşturduğunu belirtti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin gücü ve enflasyonda farklılıklar görülmesinin beklendiği kaydedildi.

ECB'nin birkaç yıl boyunca yüksek seviyede gevşek para politikasını sürdürmeye devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, enflasyonda kısa vadeli artışın Avro Bölgesi'nin salgından hızla çıkabilmesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Avro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun ECB için politika zorlukları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bölgede ekonomik toparlanmanın ufukta göründüğü ancak önümüzdeki dönemde Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın 2019'daki ekonomik aktivite seviyelerine ulaşmasının Almanya ve Fransa'ya göre daha uzun zaman sürebileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran