Moody's: Avrupa'da tüketici güveni hala sağlam - Haberler Ekonomi
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Moody's: Avrupa'da tüketici güveni hala sağlam

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Moody's: Avrupa'da tüketici güveni hala sağlam

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantıyla ilişkili vakaların artmasına karşın Avrupa'da tüketici güveninin hala sağlam olduğunu duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantıyla ilişkili vakaların artmasına karşın Avrupa'da tüketici güveninin hala sağlam olduğunu duyurdu.

Moody's'in "Tüketicinin Durumu" başlıklı eylül ayı bilgi notunda, Avrupa'daki yüksek enerji ve gıda fiyatlarının tüketicilerin, özellikle dar gelirli tüketicilerin keyfi harcamalarının azalmasına neden olacağı belirtildi.

Bilgi notunda, Avrupa'da perakende satışların bu yılın temmuz ayında Temmuz 2019'a göre yüzde 5 arttığı bildirildi.

Avrupa'da tüketici güveninin halen sağlam olduğu belirtilen bilgi notunda, hizmet sektöründe tüketimin salgın öncesi döneme kıyasla yüzde 10-15 daha düşük olduğu kaydedildi.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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