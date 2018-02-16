Moody's ABD Yönetiminin Altyapı Planını Değerlendirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin altyapı önerisi ABD ekonomisinin geneli için önemli ölçüde pozitif olabilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, " ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin altyapı önerisi ABD ekonomisinin geneli için önemli ölçüde pozitif olabilir. Fakat uygulamada politik ve finansal zorluklarla karşılaşılabilir." değerlendirmesine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com