Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

FONLOMA PROFİLLERİNE OLUMUSUZ ETKİSİ

Moody's'ten yapılan açıklamada, "Not düşürmelerin, kurumların fonlama profilleri üzerinde olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye'nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı" belirtildi.

"ÇALIŞMA ORTAMININ DAHA BOZULMA İHTİMALİ"

Moody's not izlemelerin, "Çalışma ortamının daha bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine" odaklanacağını yazılı olarak bildirdi.

6 TÜRK BANKA TARAFINDAN VERİLEN İPOTEKLİ TAHVİLLER DE İZLEMEDE

Moody's ayrıca 6 Türk Banka tarafından verilen ipotekli tahvillerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı.