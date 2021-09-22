Montunun yakasında uyuşturucu bulunan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretiyle uğraşanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Su"yu da kullanarak otomobilde arama yapan ekipler, şüphelilerden N.H'nin montunun yakasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, araçta da 43 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve 1880 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu N.H. ve A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.