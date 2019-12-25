Montrö Anlaşması nedir, Türkiye için ne anlama geliyor?
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Montrö Anlaşması nedir, Türkiye için ne anlama geliyor?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Karadeniz’e kıyıdaş devletler bu deniz dışında yaptırdıkları veya satın aldıkları denizaltılarını, yeterli süre öncesinde Türkiye’yi bilgilendirmek koşuluyla, üslerine intikal ettirmek için boğazları kullanma hakkına sahiptir

25.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:54
Montrö Anlaşması nedir, Türkiye için ne anlama geliyor?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936 yılında Bulgarlar, , , İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri, Hindistan İmparatorluğu, Elenler Krallığı, Japonya İmparatorluğu, Romanya Krallığı, SSCB, Yugoslavya Krallığı ve Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır.


20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Sözleşmesi ile Boğaz geçiş düzeni Türkiye'nin güvenliği dikkate alınarak yeniden ele alınmıştır. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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