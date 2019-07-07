Montreal Grand Prix'si ikinci gününde Kanadalılara judo şöleni yaşattı

Judo Montreal Grand Prix Turnuvası’nın ikinci günü Mohawk topluluğundan Deer ailesinin gösterisiyle başladı. Maurice Richard Arenasını dolduran kalabalıklar judo müsabakalarından önce gösterileri izleme şansı yakaladı

Montreal Grand Prix'si ikinci gününde Kanadalılara judo şöleni yaşattı

Judo Montreal Grand Prix Turnuvası'nın ikinci günü Mohawk topluluğundan Deer ailesinin gösterisiyle başladı. Maurice Richard Arenasını dolduran kalabalıklar judo müsabakalarından önce gösterileri izleme şansı yakaladı.

Günün erkek judokası, 2015 Dünya Şampiyonu unvanına sahip Japon Nagase Takanori oldu. Rakibi Antoine Valois-Fortier'ye karşı kullandığı uchi mata hamlesiyle maçı alan Nagase, yeni bir altın madalyayı da koleksiyonuna kattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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