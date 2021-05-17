Montreal'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup ile İsrail yanlıları arasında çatışma çıktı
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Montreal'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup ile İsrail yanlıları arasında çatışma çıktı

Montreal'de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup ile İsrail yanlıları arasında çatışma çıktı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Montreal kentinde, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup ile İsrail yanlıları arasında çatışma çıktı.

Kanada'nın Montreal kentinde, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup ile İsrail yanlıları arasında çatışma çıktı.

Montreal şehir merkezindeki Dorchester Meydanı'nda bir grup "İsrail'e destek mitingi" düzenlendi. Bu kişilere 200 metre mesafede başka bir grup ise İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle çatışmaya dönüştü.

Olaya müdahale eden Montreal polisinin göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ve sokaklarda polisle göstericiler arasında kovalamaca yaşandığı bildirildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada'da herkesin barış içinde toplanma ve kendini özgürce ifade etme hakkı vardır. Ancak antisemitizme, İslamofobiye veya herhangi bir nefrete tahammül edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hafta sonu bazı protestolarda gördüğümüz alçakça söylem ve şiddeti, şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CBC'nin haberine göre, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto etmek ve Nekbe Günü'nün 73. yıl dönümü dolayısıyla 15 Mayıs'ta Toronto'nun Nathan Phillips Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto sonrası polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden biri polise karşı güç kullanmaktan, diğeri ise gösteri meydanına silah getirmekten gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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