Montero, İstanbul'a geldi
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Montero, İstanbul'a geldi

Montero, İstanbul'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu. Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Montero, İstanbul'a geldi
Montero, İstanbul'a geldi
Montero, İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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