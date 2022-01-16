Montella: "Yolumuza devam etmeliyiz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor maçı sonrası, "2-0'ı yakalayabileceğimiz pozisyonlar vardı. Maç böyle sonuçlandı ve bunu kabul etmemiz lazım. Yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda oynanan futbol, önceden tahmin ettiğimiz bir futboldu. Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok fazla enerji sarf ettiler. Bir dahaki haftaya hazırlanmamız gerekiyor. Samet'i de tebrik etmek istiyorum. Hem kaptanlığımızı yaptı hem de çok iyi bir performans sergiledi. Bu sonucu da kabul edip, tekrardan çalışmalara başlayarak istediğimiz sonuçları almak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

2-0'ı yakalayabilecekleri pozisyonları bulduklarını da aktaran Montella, "Bu maça aslında baktığımızda 2-0'ı yakalayabileceğimiz pozisyonlar vardı. Maç böyle sonuçlandı ve bunu kabul etmemiz lazım. Yolumuza devam etmeliyiz. Tabii ki de kazansak bizim için mükemmel bir gün olurdu ama maalesef beraberlikle bitti" ifadelerini kullandı. - ADANA

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