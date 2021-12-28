Montella:  Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım

ADANA (DHA) - ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son dönemde Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın kendisini ne kadar çok sevdiğini anladığını belirterek, "O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki de eleştiriler olacak. Biz de bunları kaldırabilecek durumdayız ama tabii ki de kıskananlar da olacak. Onlara da bir şey diyemeyiz" dedi.

"Son dönemde başkanımızın beni ne kadar çok sevdiğini anladım. Gördüm çünkü fotoğrafı. Mutluluk verici ama tabii ki karşılıklı her şey. Onun sayesinde biz buradayız. O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki de eleştiriler olacak. Biz de bunları kaldırabilecek durumdayız ama tabii ki de kıskananlar da olacak. Onlara da bir şey diyemeyiz."