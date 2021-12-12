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Montella: "Son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı biliyordum"

Montella:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazandıkları GZT Giresunspor maçı sonrası, "Takımım, ikinci yarının başındaki küçük bir bölüm haricinde konsantrasyonunu hiç kaybetmedi.

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazandıkları GZT Giresunspor maçı sonrası, "Takımım, ikinci yarının başındaki küçük bir bölüm haricinde konsantrasyonunu hiç kaybetmedi. Son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı biliyordum" dedi.

Adana Demirspor, ligin 16. haftasında evinde karşılaştığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Maç, tam da hazırlandığımız gibi gerçekleşti. Giresunspor'un son 10 maçına baktığımızda, çok formda olan bir takıma karşı oynadık. Rakibini bozan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Takımım, ikinci yarının başındaki küçük bir bölüm haricinde konsantrasyonunu hiç kaybetmedi. Son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı biliyordum. Bunu oyuncularıma da söylemiştim. Nitekim böyle de oldu ve galip geldik" diye konuştu. - ADANA

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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