Montella: "İstediğimiz bir sonuç değildi" - Haberler Spor
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Montella: "İstediğimiz bir sonuç değildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası, "İstediğimiz bir sonuç değildi" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası, "İstediğimiz bir sonuç değildi" dedi.

Adana Demirspor, ligin 14. haftasında evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Galibiyetin ardından, galibiyet yakalayamadığımız için çok üzgünüz. Maçın genelinde çok pozisyon bulduk. 2 topumuz direkten döndü. 2'nci yarıda birkaç pozisyon verdik. Kalecimiz iyiydi. İstediğimiz bir sonuç değildi" diye konuştu. - ADANA

Montella: İstediğimiz bir sonuç değildi

Montella: İstediğimiz bir sonuç değildi

Montella: İstediğimiz bir sonuç değildi

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