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Montella'dan klas gol

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Montella'dan klas gol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenman sırasında korner direğinin gerisinden gol attığı anlar beğeni topladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenman sırasında korner direğinin gerisinden gol attığı anlar beğeni topladı.

Adana Demirspor, Spot Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolculuk yıllarında Fulham, Sampdoria ve Roma gibi kulüplerde oynayan Vincenzo Montella, antrenmanlarda Adana Demirspor futbolcularını klasıyla etkilemeyi başarıyor. Montella'nın antrenman sahasında korner direğinin gerisinden ağları havalandırdığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Vincenzo Montella, Serie A kariyerinde 141 gol, İtalya Milli Takımı'yla da 3 gol atmıştı. - ADANA

Montella'dan klas gol

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Spor, Haberler

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