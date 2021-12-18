Montella: "3 puan için mutluyuz" - Haberler
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Montella: "3 puan için mutluyuz"

Montella:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Oyunun geneline bakıldığı zaman maçı erken bitirebilecek pozisyonları yakaladıklarının altını çizen Montella, "Puan olarak üstümüzde olan bir takımız yendiğimiz için yeniden söylüyorum çok mutluyum. Çok bir deplasmandı. Takım savunmada şut vermedi. İstediğimizi aldık" dedi.

(İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

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