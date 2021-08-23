Monte Baia Uludağ ve Itaka, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek
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Monte Baia Uludağ ve Itaka, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek

Monte Baia Uludağ ve Itaka, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Monte Baia Uludağ, Polonya'nın önemli tur operatörü firmalarından Itaka ile birlikte Traveyo ve Uludağ Kayak Merkezi'nin katkılarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor.

Monte Baia Uludağ, Polonya'nın önemli tur operatörü firmalarından Itaka ile birlikte Traveyo ve Uludağ Kayak Merkezi'nin katkılarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor.

Monte Baia Uludağ ve Traveyo Turizm, Uludağ'a Avrupa'dan ilk defa charter sefer düzenlenmesine katkı sağlayacak anlaşma yaptı. Monte Baia Genel Müdürü Erdem Başarır ile Traveyo Turizm Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Korkmaz'ın imzaladığı anlaşmayla Uludağ'a Avrupa'dan beş yıl boyunca 24 Aralık-19 Mart tarihleri arasında charter uçuşlar yapılacak. Polanya'nın önemli Tur Operatörü Itaka anlaşma kapsamında Uludağ'ın tanıtımına da katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Monte Baia Genel Müdürü Erdem Başarır, beş yıllık çok önemli bir anlaşma yaptıklarını belirterek, Avrupa'dan ilk kez gerçekleşecek olan bu uçuşların Uludağ'a ciddi anlamda hareketlilik getireceğini söyledi. Başarır, pazar giriş cuma çıkış şeklinde planlanan uçuşların özellikle daha sakin olan hafta içinde işletmeciler için de fırsat olacağını belirtti. Başarır, "Önemli bir anlaşmaya imza attık. Beş yıl boyunca 24 Aralık- 19 Mart tarihleri arasında her hafta 190 kişi charter uçuşla Uludağ'a gelecek. Yıl boyunca yaklaşık 2 bin konuk gelmesini öngörüyoruz. Konukların hafta içi gelecek olması da önemli. Biz bu anlaşmada öncü olduk. Böyle anlaşmaların Uludağ'da turizme büyük bir çıkış kazandıracağını düşünüyoruz. Başka ülkelerdeki büyük tur operatörleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Rusya ve Ukrayna görüşmelerimizi yoğun gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında" dedi.

Tanıtıma katkı

Başarır konunun sadece gelecek konukların sayısıyla ilgili olmadığını belirterek, yapılan anlaşma gereği büyük bir acente olan Itaka'nın Uludağ ve Bursa'nın tanıtımıyla ilgili de çalışma yürüteceğini söyledi. Başarır, "Yaptığımız anlaşmayla Bursa'ya yoğun bir ekonomik katkı sağlayarak, sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapılmasının önünü açmak istiyoruz. Anlaşmayı çok yönlü gerçekleştirdik. Sadece otel odaklı düşünmedik. Konuyla ilgili Uludağ Yatırımcılar Birliği Yönetimi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katkılarını da özellikle belirtmek istiyoruz. Kendilerine konuya gösterdikleri hassasiyet ve ilgi için tekrar teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Monte Baia Uludağ ve Itaka, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek
Monte Baia Uludağ ve Itaka, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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