Montassar Talbi: "Yeni gelen hocamız bize öz güven kattı diyebilirim"
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Montassar Talbi: "Yeni gelen hocamız bize öz güven kattı diyebilirim"

15.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:38
Montassar Talbi:

Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu Montassar Talbi, "Yeni gelen hocamız bize öz güven kattı diyebilirim" dedi.

Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu Montassar Talbi, "Yeni gelen hocamız bize öz güven kattı diyebilirim" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Süper Lig'inn 30. haftasında Hatayspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 19 Mart 2021 Cuma günü saat 19.00'da oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası Çaykur Rizespor'un başarılı defans oyuncusu Montassar Talbi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatayspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Talbi, "Bizim için çok büyük önem arz eden bir karşılaşmaydı. Biz bu maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Sumudica hocamıza saygı duyuyoruz, kendisi ile yollarımız ayrıldı. Onun döneminde de çok iyi çalışıyorduk aslında ama bir türlü bunu sahaya yansıtamadık. İstediğimiz sonuçları alamıyorduk. Yeni gelen hocamızla birlikte, hocamız bize öz güven kattı diyebilirim. O özgüveni biz sahaya yansıtmayı başardık. Maçta gerçekten yüreğimiz ile mücadele ettik ve bu skora da yansıdı. Şimdi önümüzde bir çalışma süreci var. Önümüzdeki maç öncesinde çok iyi hazırlanıp şehrimizi mutlu ederek sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'ın kendilerini zorlayacaklarını ancak sahaya elinden gelen her şeyi yapmak için çıkacaklarını sözlerine ekleyen Tunuslu oyuncu, "Galatasaray gerçekten çok önemli bir takım. Şampiyonluğa oynadığı için bizim için çok zor bir maç olacak. Biz oraya elimizden geleni yapmaya gidiyoruz. Yine bizimle rakip forvetler arasında çok iyi bir mücadele olacak. Biz bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve karşılaşmadan da olabildiğince iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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