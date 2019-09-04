Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.

04.09.2019 19:51
Montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti

Bartın'da vinç montaj işçisi 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada ek üretim sahasında kurulum çalışmaları devam eden vinç montaj işçisi Abdurrahman Bayır (56), yaklaşık 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. Bayır'ın vinç kurulumunda çalışmak üzere Hatay'dan geldiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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