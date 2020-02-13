13.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:17

Batı Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında.



Uzun süredir Monc Blanc'ın zirvesindeki erime ve kirlenme nedeniyle uyarılarda bulunan yetkililere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yanıt geldi. Euronews.com'da Görüntüle