Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında
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Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında

Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de ‘sözde dağcılar’ nedeniyle tehlike altında. Macron bir takım önlemler alınacağını duyurdu.

13.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:17
Mont Blanc hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında

Batı 'nın en yüksek dağı Mont Blanc, hem küresel iklim krizi hem de 'sözde dağcılar' nedeniyle tehlike altında.


Uzun süredir Monc Blanc'ın zirvesindeki erime ve kirlenme nedeniyle uyarılarda bulunan yetkililere Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yanıt geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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