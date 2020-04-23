Monstrum, Önümüzdeki Ay Konsollara da Çıkış Yapacak
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Xbox One, Teknoloji, Haber

Monstrum, Önümüzdeki Ay Konsollara da Çıkış Yapacak

Soedesco ve Team Junkfish, Monstrum oyununun PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdular.

23.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:26
Monstrum, Önümüzdeki Ay Konsollara da Çıkış Yapacak

Soedesco ve Team Junkfish, Monstrum oyununun PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 22 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdular. Eğer hayatta kalma-korku türüne ilginiz varsa, bu oyuna bir göz atmanızda fayda var.

Monstrum ile ilgili detaylar

Monstrum ilk olarak PC (Steam) için 2015 yılının Mayıs ayında satışa sunulmuştu. Hikayeye göre, terk edilmiş devasa bir kargo gemisinde uyanan bir karakteri yönetiyorsunuz. Oraya nasıl geldiğiniz konusunda da hiçbir bilginiz yok. Dahası ise ürkütücü bir avcının da hedefinde olacaksınız. İpuçlarını toplamak ve kaçış için bir yol bulmak adına gemiyi araştırmanız gerekecek.

Oynanış olarak tamamıyla savunmasız bir karakteri yönettiğiniz için, hayatta kalabilmek için saklanmanız, düşmanınızın dikkatini başka tarafa çekmeniz veya hızını kesmeniz gerekecek. Monstrum oyununda herhangi bir kayıt noktası olmadığı ve kalıcı ölüm sistemi kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki bir defa ölürseniz, en baştan başlamanız gerekecek.

Oyundaki bölümler de her oynayışınızda farklılık göstereceği için, her defasında gidiş değişecek. Bununla birlikte düşmanınızın peşinize düşme şeklini de değiştirecek. Yani her daim tetikte olmanızda fayda var.

Eğer Monstrum oyununu kutulu olarak almak isterseniz, belirsiz bir süreliğine beklemeniz gerekecek. Çünkü, COVID-19 salgını nedeniyle dağıtımı ileri bir tarihe alındı. Şu an için Soedesco tarafından da net bir tarih belirlenmiş değil.

Oyunun yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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