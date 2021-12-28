Monster Notebook'un Büyük Yeni Yıl İndirimi

3 Ocak 2022'ye kadar sürecek yeni yıl indirimleri, Monster Notebook'un "Fiyat Koruma Garantisi" kapsamında kullanıcılarla buluşuyor.

Monster Notebook, oyun, tasarım ve iş bilgisayarı arayışındaki kullanıcıları sevindirecek Büyük Yeni Yıl İndirimini başlattı. Monster Notebook web sitesinden ve mağazalarından satın alınan dizüstü bilgisayarlarda geçerli kampanya 3 Ocak 2022'ye kadar sürecek. Monster Notebook'un oyun tutkunlarına sağladığı çeşitli avantajlarla birleştirilebilen yeni yıl indirimleri, Fiyat Koruma Garantisi kapsamında sunuluyor.

Monster Notebook Fiyat Koruma Garantisi ile belirsizliğe son

Monster Notebook, son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yaşanan fiyat güncellemeleri karşısında belirsizlik hisseden kullanıcılar için Fiyat Koruma Garantisi sunuyor. Kullanıcılar satın aldıkları ürününün fiyatının satın alma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde düşmesi durumunda, aradaki fiyat farkını iade alabiliyor. Dileyen kullanıcılar ise fiyat farkı iadesine alternatif olarak Monster Notebook donanım & aksesuar hediyesi tercih edebiliyor. Yeni yıla yeni nesil teknolojilerle girmek isteyen kullanıcılar, Büyük Yeni Yıl İndirimleri kapsamında gerçekleştirilen alışverişlerde de geçerli Fiyat Koruma Garantisi sayesinde, ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalmadan alışverişlerini yapabiliyor.

Aryond A32 Monitör alımlarında Gamepad hediye

Ayrıca, oyuncular ve kreatif alanda çalışan profesyoneller için geliştirilen kavisli oyuncu monitörü Aryond'un 32 inç boyuttaki son modeli Aryond A32'yi satın alan kullanıcılar Monster Pusat Pro Bluetooth Gamepad hediyesi kazanıyor. Monster Notebook web sitesinde veya mağazalarında yapılan alışverişlerde geçerli bu kampanya da 3 Ocak'ta son bulacak.

Büyük Yeni Yıl İndiriminden yararlanmak isteyen kullanıcılar, şartları karşılayan dizüstü bilgisayar alımlarında Monster Gamer Pack'in sunduğu fırsatlardan da yararlanabiliyor. Yaklaşık 1.000 TL değerindeki içerik paketi Gamer Pack, her ay güncellenen oyun içerikleriyle geliyor. Büyük Yeni Yıl İndirimi, dizüstü bilgisayar alışverişlerinde geçerli Yapı Kredi World kart kullanıcılarına özel vade farksız 12 taksit kampanyasıyla da birleştirilebiliyor.

Son olarak, Monster Notebook kullanıcıları, ürünlerini senede iki defa Monster Notebook Teknik Servisleri'ne götürerek veya ücretsiz kargo ile göndererek Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi kapsamında bakım hizmetinden yararlanıyor. Her altı ayda bir cihaz içi temizliği, termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiren kullanıcılar ürünlerinin ilk günkü verimlilikle çalışmasını sağlıyor.

Monster Notebook'un kullanıcı dostu sıra dışı hizmetleri ve Büyük Yeni Yıl İndirimi kapsamında sunduğu avantajlar hakkında detaylı bilgiye Monster Notebook Dijital Mağazası'ndan ulaşılabilir.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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