Monster Hunter World: Iceborne'un Yeni Güncellemesi Ertelendi
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Monster Hunter World: Iceborne'un Yeni Güncellemesi Ertelendi

Capcom, oyuncuların büyük ilgi odağı olan Monster Hunter World: Iceborne için yeni içeriklerin hazırlığını yapmaya devam ediyor.

Monster Hunter World: Iceborne'un Yeni Güncellemesi Ertelendi
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Capcom, oyuncuların büyük ilgi odağı olan Monster Hunter World: Iceborne için yeni içeriklerin hazırlığını yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 2020 içerik yol haritası paylaşılmıştı ve bu sayede de ilerleyen zamanlarda oyuna nelerin geleceğini öğrenmiştik. Ancak sıradaki güncelleme için birazcık beklememiz gerekecek.

Monster Hunter World: Iceborne için en son güncelleme, Title Update 3.5 adı altında geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanmıştı. Sıradakinin ise Mayıs ayı içerisinde yayınlanması bekleniyordu ama COVID-19 salgını burada da etkisini gösterdi.

Dördüncü Monster Hunter World: Iceborne Güncellemesi Ertelendi

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa dördüncü büyük Monster Hunter World: Iceborne güncellemesinin yayınlanması, COVID-19 salgınının etkisi nedeniyle belirsiz bir tarihe kaldı. Dahası ise Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca seslendirmeler de bundan etkilenmiş ve orijinallerinin yerine basitleştirilmiş kayıtlar eklenecekmiş.

Title Update 4 ile ilgili detayların bir kısmı daha önceden paylaşılmıştı. Buna göre, ilk kez Monster Hunter 3 oyununda tanışma fırsatına nail olduğumuz Alatreon yaratığı, silahları ve zırhı ile çok daha fazlası Monster Hunter World: Iceborne oyununa gelecek.

Son olarak, Capcom oyunun güncelleme yol haritasında da revizyona gitti. Halihazırda devam eden ve 7 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan Full Bloom (Selina) ve Spring Blossom (Astera) festivallerinin hatırlatması yapılmış. Bunun yanı sıra ay başında Arch-Tempered Namielle etkinliği ile zaman sınırlı bir başka etkinlik araştırma görevi başlayacak. Aynı gün yüksek seviyeli dekorasyonlar ve yüksek dereceli zırh küreleri içeren etkinlik araştırma görevlerinin de başlayacak olmasıyla birlikte Artian, Black Belt (Siyah Kuşak), Guardian (Muhafız) ve iki yeni küpe ile yeni bir zırh da eklenecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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