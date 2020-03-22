Monster Hunter World: Iceborne'un Dördüncü Güncellemesi Mayıs'ta Gelecek
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23 Mart, Japon, Teknoloji

Monster Hunter World: Iceborne'un Dördüncü Güncellemesi Mayıs'ta Gelecek

Capcom firmasının milyonlar satan aksiyon-rol yapma oyunu Monster Hunter: World için yayınlanan genişletme paketi Monster Hunter World: Iceborne, yeni güncellemeler almaya devam edecek.

22.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:34
Monster Hunter World: Iceborne'un Dördüncü Güncellemesi Mayıs'ta Gelecek

Capcom firmasının milyonlar satan aksiyon-rol yapma oyunu Monster Hunter: World için yayınlanan genişletme paketi Monster Hunter World: Iceborne, yeni güncellemeler almaya devam edecek. Japon oyun devi, dördüncü büyük güncellemenin duyurusunu yaptı.

Bildiğiniz gibi 23 Mart 2020 Pazartesi günü PlayStation 4 ve Xbox One için, Nisan ayı içerisinde de PC için yayınlanacak olan üçüncü büyük güncellemeyi bekliyoruz. Resmi Monster Hunter World: Iceborne sayfasından yayınlanan detaylara göre, Furious Rajang ve Raging Brachydios adıyla iki yeni yaratık türü eklenecek. Her ikisi de ana hikayeyi bitirip Guiding Lands bölgesini açtıktan sonraki özel kontratlar ile görünecekler.

Bunların yanı sıra, bir yaratığı Guiding Lands bölgesini terk etmeye zorlayan yeni bir eşya, silahınızın görünümünü özelleştirmenizi sağlayan ek özellik, Steamworks sisteminde üretim değişikliği yapabileceğiniz bir seçenek, Squad Card için yeni tasarımlar, yeni Pendant'lar ve Fury Charm V, Power Charm V, Mighty Charm III ve Challenger Charm V olmak üzere yeni süsler eklenirken, Master Rank zırh geliştirmeleri için azami seviye yükseltilecek, Seliana karargahındaki odanıza yeni bir dekor ekleyebilecek ve yeni bir fon müziği çalabileceksiniz. Master Rank araştırma görevlerinden Hunter Helper Reward'ları kazanabileceksiniz.

Bu yeniliklerin dışında Monster Hunter World: Iceborne oyununun geneli için birçok hata çözümlemeleri ve dengeleme ayarlamaları yapılacak.

Üçüncü büyük güncellemenin ardından, Mayıs ayı içerisinde bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak olan dördüncü büyük güncelleme gelecek. Henüz bir tarih verilmiş veya detaylı notlar paylaşılmış değil ama Capcom, Alatreon isimli yeni bir yaratığın karşımıza çıkartılacağını söyledi. Alatreon da oyuncular için tanıdık olan bir başka yaratık. Kendisi ilk olarak Monster Hunter 3 oyununda seriye katılmıştı. Monster Hunter World: Iceborne ile geri dönüş yapacak.

Capcom tarafından yayınlanan Alatreon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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