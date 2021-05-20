Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin fragmanı yayınlandı!

Capcom, Monster Hunter evreninde geçen sıra tabanlı rol yapma oyunu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin için hikaye fragmanı yayınladı. Monster Hunter dijital etkinlik tarihi belli oldu! İşte detaylar!

Capcom tarafından geliştirilen ve Monster Hunter serisinin devam oyunu olan Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin için hikaye fragmanı yayınlandı.

Capcom ayrıca, Monster Hunter için düzenlenecek olan dijital etkinliğin 26 Mayıs Çarşamba günü 17.00'da gerçekleşeceğini duyurdu. Etkinlik, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ve Monster Hunter Rise'ın versiyon 3.0 güncellemesinden yeni detaylar içerecek.

YouTube üzerinden yayınlanacak olan etkinliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 9 Temmuz'da Switch ve PC (Steam) için çıkış yapacak. Monster Hunter Rise şu anda Switch üzerinde ulaşılabilir durumda. Oyun, PC'ye ise 2022'nin başlarında gelecek.

MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN HİKAYE FRAGMANI