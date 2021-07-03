Monster Hunter Stories 2 İçin Yol Haritası Paylaşıldı

Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin için lansman sonrası bir yol haritası yayınladı ve bu harita gelecekte oyuna gelecek olan bazı yeni Monsties'i ortaya çıkardı.

Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin için lansman sonrası bir yol haritası yayınladı ve bu harita gelecekte oyuna gelecek olan bazı yeni Monsties'i ortaya çıkardı. Ana seri oyunlarından farklı olarak Monster Hunter Stories oyunları, oyuncunun evcilleştirdiği yaratıklarla takım oluşturması gereken oyunları.

Canavarlarla savaşan bir Avcı olarak oynamak yerine, Monster Hunter Stories 2'nin kahramanı, bir yumurtadan yetiştirdikleri bir Monstie ile bağ kuran ve savaşta yanlarında savaşan bir Rider olacak. Rider, dünyayı kanat çırpışıyla sona erdirme gücüne sahip olabilecek garip bir Rathalos'un kökenlerini keşfetmekle görevlendirildi. Cevapları aramak için dünyayı dolaşmaları ve aynı zamanda savaşta kullanmak için güçlü Canavarlardan oluşan bir ekip toplamaları ve geliştirmeleri gerekecek.

Monster Hunter Stories 2, 9 Temmuz'da piyasaya sürülecek, ancak oyun ekim ayına kadar yeni içerik alacak. Capcom, oyun için lansman sonrası yol haritası yayınladı ve yeni içeriğini ortaya çıkardı. Oyun, ilk güncellemesini lansmanından bir hafta sonra alacak ve Monster Hunter Rise'dan Palamute 15 Temmuz'da gelecek.

5 Ağustos'ta Hellblade Glavenus ve Boltreaver Astalos Canavarları, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ile birlikte özel bir kooperatif görevi olan Kulve Taroth'a eklenecek.

Oyun, Eylül ayında iki güncelleme alacak. İlk güncelleme, Soulseer Mizutsune, Elderfrost Gammoth ve Oroshi Kirin'i canavar olarak ekleyecek. İkinci güncelleme, Dreadking Rathalos ve Molten Tigrex'i Monsties olarak ve Kulve Taroth'un daha sert bir versiyonunu ekleyecek.

Son güncelleme Ekim ayında gelecek ve bir kooperatif görevinde gizemli bir canavarla birlikte Silver Rathalos ve Gold Rathian'ı Canavarlar olarak ekleyecek.

Monster Hunter Stories 2 için ücretli genişleme paketleri hakkında bilgimiz yok ancak oyun, oyuncuların yer alması için hala birçok ekstra içerik alacak. İçerik, oyuna seriden çok sayıda ünlü sert canavar ekleyecek. Nintendo eShop'ta ücretsiz aktif olduğu için oyun çıkmadan önce siz de deneyebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo