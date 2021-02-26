Monster Hunter Rise yapımcısı PC için tarihi verdi! Sistem gereksinimleri nelerdir?

Konsolların sevilen oyunlarından olan Monster Hunter serisinden Monter Hunter Rise'ın PC versiyonu 2022'de gelecek. Capcom tarafından geliştirilen başarılı yapımlar arasında yer alan yapım hakkında detaylar da ortaya çıkıyor.

Capcom tarafından geliştirilen yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olan Monster Hunter Rise yapımcısı tarafından PC verisiyonun 2022'de çıkacağı doğrulandı.

Oyunun yapımcı olanRyozo Tsujimoto yaptığı açıklamada, "Monster Hunter Rise'ın PC versiyonuna yönelik çok sayıda istek aldık, özellikle Batıdaki oyunculardan ve PC için geliştirmeye karar verdik. 2022'nin başlarında çıkarmayı planlıyoruz. Hâlâ geliştirme aşamasında ve doğru zaman geldiğinde daha fazla bilgi paylaşmak istiyoruz" dedi.

Monster Hunter Rise ilk olarak Switch için 26 Mart 2021'de çıkacak. Ayrıyetten oyunun resmi sitesine Steam logosu da eklendi.

MONSTER HUNTER RISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşlemci: Intel Core i5-4460, 3.20GHz veya AMD FX-6300.

· Bellek: 8 GB.

· İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-bit gerekli)

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x (VRAM 2GB)

· Boş Disk Alanı: 20 GB.