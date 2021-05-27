Monster Hunter Rise versiyon 3.0 güncellemesi duyuruldu! Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'den yeni bir fragman paylaşıldı!
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Monster Hunter Rise versiyon 3.0 güncellemesi duyuruldu! Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'den yeni bir fragman paylaşıldı!

Monster Hunter Rise versiyon 3.0 güncellemesi duyuruldu! Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'den yeni bir fragman paylaşıldı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Capcom, dün düzenlediği Monster Hunter dijital etkinliğinde, Monster Hunter Rise versiyon 3.0 güncellemesinin yayınlanacağı tarihi duyurdu. Etkinlik sırasında ayrıca, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'den yeni bir fragman paylaşıldı. İşte detaylar!

Capcom, dün akşam saatlerinde Monster Hunter için bir dijital etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapmasında aksiyon ve rol yapma oyunu Monster Hunter Rise için gelecek versiyon 3.0 güncellemesinin 27 Mayıs'ta yayınlacağını duyuruldu.

Monster Hunter Rise versiyon 3.0 güncellemesi Crimson Glow Valstrax ile Apex Zinogre canavarlarını, bazı Apex canavarları için görevler ve yeni bir oyun sonu ekleyecek.

Japonya merkezli video oyun geliştirme ve yayımlama şirketi Capcom, dijital etkinlik sırasında Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'den yeni bir fragman paylaştı.

Monster Hunter Rise, şu anda Switch üzerinden oynanabilir durumda. Oyun PC'ye 2022'nin başlarında gelecek. Ayrıca, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 9 Temmuz'da Switch ve PC (Steam) için aynı anda çıkış yapacak.

MONSTER HUNTER RISE VERSIYON 3.0 GÜNCELLEMESİ FRAGMANI

MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN DÖNDÜRCÜ FRAGMAN

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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