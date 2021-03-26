Monster Hunter Rise çıkış fragmanını paylaştı!

Monster Hunter serisinin altıncı oyunu olan Monster Hunter Rise'ın çıkış fragmanı paylaşıldı. Oyundaki yeni canavarlar ve içerikler dikkat çekti!

Campon tarafından geliştirilen ve yayınlanan serinin altıncı oyunu Monster Hunter Rise 26 Mart'ta için çıkış yapacak. Oyunun 2022'nin başarında ise PC için çıkış yapması bekleniyor.

Oyunun fragmınına bakıldığında, Apex Rathalos'un ve Nisan ayındaki güncellemeyle eklenen yeni canavarlardan biri olarak duyurulan Chameleos'un oyuna katılacağı doğrulandı.

MONSTER HUNTER RISE FRAGMANI PAYLAŞILDI

Monster Hunter Rise'ın açıklamasına göre, oyunun kilidini açıp kullanacak oyuncular birden fazla bölgede başlayacak olan ilk DLC'de yepyeni zırhlar, karakter pozları, makyaj ve sesler içereceği belirtildi.

Monster Hunter Rise şu anda çoğu bölgede oynanabilir durumda bulunuyor. Nisan ayındaki ücretsiz oyun güncellemesi ile Kuzey Amerika'da da kullanıma açılacak.