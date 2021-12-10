Monsta X: The Dreaming Filmi - Haberler
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Monsta X: The Dreaming Filmi

Monsta X: The Dreaming Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Monsta X: The Dreaming filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Monsta X: The Dreaming filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Monsta X : The Dreaming, ikonik ve üstün performanslarıyla tanınan K-pop ve pop grubu MONSTA X'in son altı yıldaki zorlu yolculuklarına odaklanıyor. Grup üyeleri ile yapılan özel röportajlara yer verilen yapımda, Amerika'da geçirdikleri zamanlardan kişisel olarak yaşadıklarına, özel olarak hazırlanan bir konser klibine de yer veriliyor. Grubun sergilediği üstün performansında gösterileceği yapımda ayrıca yakında çıkacak albümlerine özel bir bakış sunuluyor.

Yönetmen: Oh Yoon-Dong, Sung Sin-Hyo

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Monsta X: The Dreaming

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 09.12.2021

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