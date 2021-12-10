Monsta X: The Dreaming Filmi
Monsta X: The Dreaming filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Monsta X: The Dreaming filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Monsta X : The Dreaming, ikonik ve üstün performanslarıyla tanınan K-pop ve pop grubu MONSTA X'in son altı yıldaki zorlu yolculuklarına odaklanıyor. Grup üyeleri ile yapılan özel röportajlara yer verilen yapımda, Amerika'da geçirdikleri zamanlardan kişisel olarak yaşadıklarına, özel olarak hazırlanan bir konser klibine de yer veriliyor. Grubun sergilediği üstün performansında gösterileceği yapımda ayrıca yakında çıkacak albümlerine özel bir bakış sunuluyor.
Yönetmen: Oh Yoon-Dong, Sung Sin-Hyo
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Monsta X: The Dreaming
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 09.12.2021
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