Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti
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Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti

Biyoteknoloji devi Monsanto Hawaii'deki tesislerinden birinde ekinlerin üzerinde yasaklı olan bir tarım ilacı kullandığını kabul etti

22.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:19
Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti

Biyoteknoloji devi Monsanto Hawaii'deki tesislerinden birinde ekinlerin üzerinde yasaklı olan bir tarım ilacı kullandığını kabul etti.


Perşembe günü görülen davada Monsanto yüksek oranda zehir içeren ilacı araştırma amaçlı yetiştirilen ekinlere sıktığı suçlamasını ve 10 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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