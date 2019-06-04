Monsanto'ya bir dava da Avustralya'dan: Kanser olan bahçıvan tazminat istiyor

Avustralyalı bir bahçıvanın avukatları Salı günü Bayer AG'ye ait tarım ilacı şirketi olan Monsanto'ya dava açtıklarını duyurdu. RoundUp adlı zırai ilaçlarında kullandıkları kimyasalların neden olduğu ciddi zarar nedeniyle açılan dava, Avustralya'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bahçıvanlık yapan 54 yaşındaki Michael Ogalirolo 20 yıldır kullandığı tarım ilacı nedeniyle kansere yakalandığını öne sürüyor. Bir tür lösemi (non-Hodgkin's lymphoma) teşhisi konan Ogalirolo'nun avukatları Monsanto'ya açtıkları bu davayı kazanacaklarına emin. Euronews.com'da Görüntüle